Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 25 nieuwe coronadoden.

Tot dusver zijn 1.578 mensen in Marokko overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19. Het totaal aantal besmettingen in Marokko is inmiddels opgelopen tot 86.686.

© MAROKKO.NL 2020

In de laatste 24 uur zijn 1.661 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 67.528. Het herstelpercentage in Marokko is 77,9%.