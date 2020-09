Strengere coronacontroles in openbaar vervoer

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) gaan strenger toezicht houden op naleving van coronaregels in het openbaar vervoer.

Naar verwachting worden meer boetes uitgedeeld omdat het waarschijnlijk veel drukker gaat worden in trein, bus, tram en metro. Maandag begint een miljoenen kostende ov-campagne om dagelijks tienduizenden extra reizigers te werven. "Het doel is in december weer 80 procent van het normale aantal reizigers te vervoeren.

Dat ligt nu gemiddeld op iets meer dan de helft, veel te weinig. Daardoor lijdt de ov-sector dit jaar een verlies van bijna een half miljard euro. Het is een investering in deze campagne dus meer dan waard", zegt voorzitter Pedro Peters van koepel OV-NL in De Telegraaf.

Boa's moeten ervoor zorgen dat reizigers zich aan coronamaatregelen houden. Peters: "Dat doen we niet graag, maar het kan niet zo zijn dat sommige reizigers zich niks aantrekken van de voorschriften, nu het weer drukker gaat worden in het ov. Ook agressief gedrag wordt niet geduld."

Volgens de OV-NL-voorzitter zijn er tot eind juli ongeveer duizend boetes uitgereikt vanwege het niet dragen van een mondkapje. Sinds augustus gaat het om tweehonderd per week, met name tijdens weekenden worden bonnen uitgeschreven.

