Trump maakt medicijnen goedkoper

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag gezegd dat hij een nieuw decreet heeft ondertekend waardoor medicijnen in de VS goedkoper worden.

De prijzen worden gekoppeld aan die in andere landen. De maatregel gaat er volgens Trump voor zorgen dat "Big Pharma" de mensen in de VS even weinig laat betalen als buitenlandse klanten. "De dagen van wereldwijd meeliften op kosten van Amerika zijn voorbij".

In juli zette de Republikeinse president ook al zijn handtekening onder een decreet dat, onder meer, van Medicare zou eisen de medicijnprijzen te verbinden aan wat elders in de wereld wordt betaald. De invoering werd echter vertraagd omdat de overheid probeerde een oplossing uit te werken met de farmaceutische industrie.

Het is onduidelijk of Trump nu met iets nieuws komt of dat hij verwijst naar dat vorige document. Dat was ook bedoeld om de Amerikaanse kiezer te laten zien dat hij heel graag medicamenten op recept goedkoper wilde maken, nog voor de stembusgang op 3 november.

© ANP 2020