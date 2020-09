Tanger: Politie arresteert weer pedofiel

De politie in Tanger heeft zaterdag een man aangehouden voor zijn vermeende betrokkenheid bij de ontvoeringspoging van een 11-jarig kind

De 36-jarige verdachte bouwde een online relatie op met het kind en wist zijn slachtoffer te overtuigen een fysieke afspraak te maken, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.

De arrestatie gebeurde in overleg met de vader van het kind. Tijdens de arrestatie was de verdachte in het bezit van meerdere geschenken die hij het kind wilde aanbieden.

Adnane

De arrestatie komt slechts een dag na de arrestatie van de vermeende pedofiel die wordt verdacht van het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van de 11-jarige Adnane Bouchouf.



Adnane werd begin vorige week vermist toen hij niet meer huiswaarts keerde na het doen van boodschappen voor zijn ouders. De familie van het slachtoffer plaatste posters van het vermiste kind online. Ook werd een video van een bewakingscamera gedeeld. Op de video was Adnane voor het laatste te zien, hij was in het gezelschap van een vreemde man.

Agenten vonden vrijdagavond het levenloze lichaam van Adnane op een steenworp afstand van zijn ouderlijk huis. Vlak voor de lugubere vondst was de politie er in geslaagd de identiteit van de verdachte te achterhalen aan de hand van bewakingsbeelden.



De 24-jarige rechtenstudent bekende zijn misdaden en leidde de politieagenten naar de plek waar hij het lichaam van Adnane had begraven. Uit voorlopig onderzoek bleek dat de verdachte het kind naar zijn appartement lokte, hem daar heeft verkracht, vermoord en hem vervolgens in een nabijgelegen tuin heeft begraven.

De verdachte bekende dat hij de misdaden had begaan op dezelfde dag dat Adnane werd vermist. De man stuurde ook een SMS naar de vader van het slachtoffer en vroeg om losgeld nadat hij het kind al om het leven had gebracht.



Doodstraf

In Marokko is geschokt gereageerd op de zaak. In het hele land wordt opgeroepen de doodstraf weer in te voeren. De laatste keer dat iemand daadwerkelijk de doodstraf kreeg opgelegd in Marokko was in 1993.

Artikel 474 van het Marokkaanse Wetboek van Strafrecht bepaalt dat de ontvoering van een minderjarige wordt bestraft met de doodstraf als het slachtoffer komt te overlijden.

© MAROKKO.NL 2020