Oman verwelkomt omstreden deal Bahrein en Israël

Golfstaat Oman verwelkomt de door de VS onderhandelde normalisatie-overeenkomst tussen Bahrein en Israël.

Dat meldde de Omaanse regering zondag via het staatspersbureau. Oman hoopt dat de overeenkomst zal bijdragen tot een nieuw strategisch pad voor het bereiken van "vrede gebaseerd op het beëindigen van de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden alsook de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad", aldus de verklaring.

Vrijdag kwamen Israël en Bahrein overeen om volledige diplomatieke betrekkingen aan te knopen. Dat meldden de twee staten vrijdag in een gezamenlijke verklaring met de VS. In de tekst werd president Trump geprezen voor zijn "toewijding aan vrede" in het Midden-Oosten.

Bahrein is het tweede Arabische land in korte tijd dat aangeeft de boycot tegen de Joodse staat te willen beëindigen. Bahrein volgt daarmee het voorbeeld van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).



De deal met Bahrein werd veroordeeld door Palestijnse facties en door de Palestijnse Autoriteit, die als reactie haar ambassadeur uit Manama terughaalde.

Bahrein is het vierde Arabische land dat diplomatieke betrekkingen onderhoudt met Israël, na Egypte (1979), Jordanië (1994) en de VAE in augustus 2020.

