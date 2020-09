Marokko: Coronamaatregelen in Kenitra en Mehdia aangescherpt

Lokale autoriteiten hebben besloten de maatregelen tegen het coronavirus aan te scherpen in Kenitra en voorstad Mehdia

De verscherpte maatregelen omvatten de opschorting van alle commerciële activiteiten na 18.00 uur. Met uitzondering van apotheken moeten alle winkels 's avond de deuren sluiten. De maatregel is maandag ingegaan en duurt zeven dagen.

De recente toename in het aantal coronabesmettingen in de regio vormt de reden voor de vrijheidsbeperkende maatregelen.

Kenitra werd begin juni ook al zwaar getroffen door het longvirus nadat zo'n 700 besmette medewerkers van het aardbeienverwerkingsbedrijf Lalla Mimouna werden opgenomen in een veldhospitaal in Sidi Yahya El Gharb.

Nadat Marokko op 19 juli de derde fase van de geleidelijke opheffing van de lockdown inging, behoorde de provincie Kenitra tot het deel van het land waar de draconische maatregelen van kracht bleven.

Met 246 nieuwe besmettingen is Kenitra de zwaarst getroffen stad in de regio Rabat-Sale-Kenitra, aldus cijfers van het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid.

