Marokkaanse MMA-kampioen Ottman Azaitar wint UFC Vegas-gevecht (video)

De Marokkaanse strijder had slechts 94 seconden nodig om tegenstander Khama Worthy uit te schakelen

Ottman Azaitar heeft de lichtgewicht divisie van de UFC op scherp gezet met een paar overwinningen in de eerste ronde gedurende zijn eerste twee gevechten.

Zaterdag boekte de in Duitsland wonende Marokkaan een TKO-winst op de 33-jarige veteraan Worthy. De wedstrijd was de co-headliner op het UFC Fight Night in de Apex-faciliteit van de UFC in Las Vegas.

Azaitar overviel Worthy met een lawine aan stoten na een rechter en linkerhoek. Azaitar bleef doorstoten nadat Worthy op zijn knieën viel, wat leidde tot een abrupte onderbreking door scheidsrechter Herb Dean.

Worthy bleek niet opgewassen tegen de rechter en linkerhoek van de Marokkaanse strijder die uiteindelijk het einde voor hem inluidden. "De bedoeling was om drie rondes te spelen", zei Azaitar, die met de twee knockouts nu 2-0 staat in de UFC . "Als ik in deze situatie terechtkom, stop ik niet. Ik rem niet af.", aldus Azaitiar

Azaitar verdiende met zijn winst op Worthy de bonus van $50.000.

© MAROKKO.NL 2020