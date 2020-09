Marokko: Petitie voor doodstraf moordenaar Adnane Bouchouf (11)

In Marokko wordt massaal opgeroepen tot de doodstraf voor de ontvoerder, verkrachter en moordenaar van de minderjarige Adnane.

Op onder meer Facebook en Change.org zijn petities gestart die als doel hebben een miljoen handtekeningen in te zamelen en daarmee op te roepen tot de executie van de vermeende pedofiel.

Agenten vonden vrijdagavond het levenloze lichaam van Adnane op een steenworp afstand van zijn ouderlijk huis. Vlak voor de lugubere vondst was de politie er in geslaagd de identiteit van de verdachte te achterhalen aan de hand van bewakingsbeelden.

Een 24-jarige rechtenstudent werd gearresteerd, bekende zijn misdaden en leidde de politieagenten naar de plek waar hij het lichaam van Adnane had begraven.



Doodstraf

De brute moord op Adnane heeft de vraag doen rijzen of de doodstraf opnieuw moet worden toegepast in het justitieel apparaat van Marokko.

Volgens artikel 474 van het Marokkaanse Wetboek van Strafrecht wordt de ontvoering van een minderjarige bestraft met de doodstraf als het slachtoffer komt te overlijden.



Hoewel de doodstraf in Marokko officieel nog steeds een wettelijke strafmaat is, kreeg in 1993 voor het laatst iemand daadwerkelijk de doodstraf opgelegd. In de praktijk krijgen ter dood veroordeelden slechts een levenslange gevangenisstraf opgelegd.

Levenslang

Volgens de Parliamentarians for Global Action (PGA) heeft Marokko in 2018 minstens 10 personen ter dood veroordeeld. In totaal zitten momenteel 93 gedetineerden een levenslange gevangenisstraf uit.

De politie in Tanger heeft zondag nog drie andere personen gearresteerd omdat ze geen aangifte deden van de moord op Adnane Bouchouf. De arrestanten zijn allen flatgenoten van de verdachte en riskeren een gevangenisstraf van twee maanden tot vier jaar en een geldboete van 400 DH tot 2.000 DH.

