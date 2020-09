Royal Air Maroc bereidt zich voor op tweede ontslagronde

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) gaat nog meer mensen ontslaan om de aanhoudende bedrijfsinactiviteit het hoofd te bieden.

RAM verkeert in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf ontsloeg eind augustus 140 van haar werknemers, waaronder 65 piloten. Ondanks de geleidelijke opheffing van de coronamaatregelen op zowel binnenlandse als internationale vluchten bereidt de nationale luchtvaartmaatschappij zich nu voor op de tweede ronde van ontslagen.

Een woordvoerder van RAM vertelt aan nieuwsdienst Le360 dat het bedrijf de eerste ontslagronde heeft doorgezet in de verwachting dat de reguliere bedrijfsactiviteiten in juli zouden worden hervat. Nu het luchtruim van Marokko tot minstens 10 oktober gesloten blijft (met uitzondering van speciale vluchten) bereidt de luchtvaartmaatschappij zich voor op nog meer ontslagen.

Ondertussen neemt de spanning tussen het RAM-management en haar piloten toe. Eerder deze maand verklaarden 308 van de in totaal 469 leden van de Marokkaanse vereniging van piloten (AMPL) bereid te zijn te staken uit protest tegen het besluit van de luchtvaartmaatschappij om 65 piloten te ontslaan. De piloten zijn van mening dat de ontslagen ongerechtvaardigd waren en dat een salarisverlaging voldoende zou zijn geweest.



AMPL riep op tot het opnieuw aannemen van de ontslagen piloten in ruil voor lagere salarissen en stemde ermee in hun salarissen te verlagen met hetzelfde bedrag dat Royal Air Maroc zou krijgen uit het ontslagplan: 400 DH (€36 miljoen) over een periode van drie jaar.

De Marokkaanse nationale luchtvaartmaatschappij verloor miljoenen euro's per dag als gevolg van de corona-pandemie en was genoodzaakt tot het liquideren van vliegtuigen en het inkrimpen van het personeelsbestand.

