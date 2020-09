Duitse ambassadeur in Iran op matje om executie worstelaar

Iran heeft de Duitse ambassadeur in het land op het matje geroepen vanwege zijn afkeurende reactie op de executie van worstelaar Navid Afkari.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt het commentaar sterk te veroordelen en vindt dat Duitsland zich bemoeit met de interne aangelegenheden van Iran.

Het Iraanse ministerie van Justitie waarschuwde ook andere ambassades. "Buitenlandse ambassades moeten geen spreekbuis worden voor Iraanse oppositiegroepen en moeten op zijn minst diplomatieke normen handhaven", zei regeringsmedewerker Ali Bagheri zonder landen bij naam te noemen.

De 27-jarige Afkari werd zaterdag geëxecuteerd door het regime in Teheran. Hij was ter dood veroordeeld omdat hij een beveiligingsbeambte zou hebben doodgestoken tijdens antiregeringsprotesten in 2018.



Internationaal werd met verontwaardiging gereageerd op het doodvonnis voor Afkari. Hij zou onder druk van marteling een bekentenis hebben afgelegd die hij later weer introk.

Onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump had Teheran opgeroepen het leven van de man te sparen. Ook de EU heeft de executie veroordeeld.

