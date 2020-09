'Asielprocedure alleen voor migranten in nieuwe kamp op Lesbos'

De migranten die op Lesbos bivakkeren kunnen alleen aanspraak maken op een asielprocedure als ze naar een nieuw opgezet kamp gaan.

Met dat dreigement hoopt de Griekse migratieminister het verzet te breken van opstandige migranten. Na de branden in het overvolle kamp Moria, hebben de autoriteiten samen met de hulporganisaties een tijdelijk tentenkamp in de buurt opgezet.

Veel vluchtelingen weigeren echter naar het nieuwe kamp te gaan omdat ze bang zijn dat ze er niet meer uit kunnen. In Moria waren ze vrij om het kamp te verlaten. Ze willen nu dat ze naar West-Europa worden gebracht.

"Vanaf aanstaande maandag worden alleen asielprocedures afgehandeld voor degenen die in het kamp zijn", zei de Griekse minister Notis Mitarakis op het radiostation Parapolitika. De mensen die zich nu verzetten zijn volgens de minister dezelfde groep die de branden heeft aangestoken.



Kamp uitgebreid

In het nieuwe kamp in Kara Tepe is momenteel plek voor 5000 mensen. Mitarakis zegt dat het de komende dagen wordt uitgebreid zodat alle 12.000 migranten van het verwoeste kamp Moria er een onderkomen hebben.

Sinds de branden in het kamp Moria slapen duizenden mensen al nachtenlang buiten, in portieken of langs de weg. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor oplopende spanningen tussen de vluchtelingen, lokale bewoners en de politie.

© ANP 2020