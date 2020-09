Amsterdam wil meedoen met pilot wapenstok voor boa's

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wil meedoen met de landelijke pilot waarbij buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) een wapenstok krijgen.

Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. De driehoek van politie, gemeente en Openbaar Ministerie heeft zich aangemeld bij minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) die hiervoor maximaal tien gemeenten wil aanwijzen. De pilot begint in het najaar en loopt een jaar. Halsema wil dat er maximaal twintig boa's per dienst in de binnenstad een zogenoemde korte wapenstok krijgen. In totaal zullen er zo'n veertig tot vijftig voor moeten worden getraind, verwacht ze.

Het gebruik van de wapenstok is volgens de burgemeester aan regels gebonden. "In de praktijk zal die alleen door de boa worden gebruikt in geval van (dreiging van) ernstig fysiek geweld tegen de boa. Doel is om de belager op afstand te houden. Zo kan de tijd worden overbrugd totdat de politie ter plaatse komt om de boa te ontzetten."

Bodycan

Amsterdam maakte verder bekend dat alle handhavers, zo'n vijfhonderd, definitief worden uitgerust met een zogeheten bodycam. Dat besluit volgt na een proef. De bodycam, een kleine draagbare camera aan het uniform, kan worden aangezet bij een dreigende situatie. Dit moet de veiligheid bij het werk verder verbeteren.



De Nederlandse Boa Bond voert woensdagmiddag met een paar honderd Amsterdamse boa's actie op de Dam om meer aandacht te vragen voor agressie tegen handhavers. Directe aanleiding is de mishandeling van een boa afgelopen vrijdag in de hoofdstad.

Voorzitter van de vakbond Ruud Kuin liet maandag weten dat de deelname van Amsterdam in de landelijke pilot geen reden is om de actie af te blazen. "Wij staan achter de pilot. Wel willen we aan Den Haag laten zien dat het wat ons betreft allemaal veel sneller kan. Iedere dag zonder wapenstok is er een te veel."

De boa's leggen woensdag kort het werk neer. In een besloten bijeenkomst is er eerst ruimte voor het delen van ervaringen en emoties, waarna iedereen wordt bijgepraat over de politieke ontwikkelingen. Vervolgens trekt de groep naar de Dam voor het protest.

