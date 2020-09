Koning Mohammed VI condoleert nabestaanden Adnane Bouchouf

De koning heeft een dua (smeekbede) verricht voor Adnane en de ouders van het slachtoffer veel geduld en troost toegewenst.

Koning Mohammed VI heeft maandag zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van Adnane, de 11-jarige jongen die vorige week in Tanger werd ontvoerd, verkracht en vermoord.

In zijn persoonlijk boodschap veroordeelde de koning de brute moord op het kind en betuigde hij zijn medeleven en condoleances aan de familie van het slachtoffer.

Agenten vonden vrijdagavond het levenloze lichaam van Adnane nabij zijn ouderlijk huis. Een 24-jarige rechtenstudent werd geïdentificeerd aan de hand van bewakingsbeelden van een nabijgelegen winkel. Na zijn arrestatie bekende hij zijn gruweldaden en leidde hij de politie naar de plek waar hij het lichaam van Adnane had begraven.



De brute moord op Adnane heeft de vraag doen rijzen of de doodstraf opnieuw moet worden toegepast in Marokko. In heel het land wordt massaal opgeroepen tot de doodstraf voor de vermeende pedofiel en moordenaar. Een online petitie (Facebook Event) waarin de executie van de verdachte wordt geëist, telt op dit moment meer dan 634.000 deelnemers.

Voorgeleidt

Het proces voor de moord op Adnane begon maandag bij het gerechtshof in Tanger. De hoofdverdachte en drie medeplichtigen werden vandaag voor het eerst voorgeleidt. De zaak is doorverwezen naar de onderzoeksrechter.

Het proces zal naar verwachting worden verlengd, zoals doorgaans het geval is bij moordonderzoeken. Het kan weken, zo niet maanden, duren voordat de ouders en nabestaanden de definitieve beslissing van de rechtbank kunnen horen.

