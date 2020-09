Rapport VS wijst op grove misstanden politie en justitie

De Amerikaanse politie en justitie maken zich geregeld schuldig aan onregelmatigheden tijdens onderzoeken en rechtszaken

Dat stellen de auteurs van een rapport dat dinsdag is verschenen. De politie in de Verenigde Staten ligt de afgelopen maanden al onder vuur in verband met racisme en het gebruik van buitensporig geweld.

Wetenschappers onderzochten de dossiers van bijna 2500 mensen die waren vrijgesproken, nadat ze de afgelopen dertig jaar ten onrechte waren veroordeeld. Daarbij ontdekten de onderzoekers dat illegaal of onethisch gedrag van politieagenten, evenals openbare aanklagers, had bijgedragen aan meer dan de helft van deze gerechtelijke dwalingen.

De meest voorkomende fout is het verbergen van ontlastend bewijs, waarvan sprake is bij 61 procent van de onjuiste veroordelingen voor moord. Ook het onder druk zetten van getuigen, valse getuigenissen tijdens processen en het neerleggen van drugs bij verdachten om hen vervolgens op te pakken komen veel voor in het rapport, een project van de universiteiten van Californië en Michigan.



Net als bij het gebruik van buitensporig geweld, zijn zwarte Amerikanen vaker het slachtoffer van dergelijk misstanden dan witte verdachten. Vooral in moordzaken of drugszaken is dat het geval, staat in het rapport.

De misstanden hebben weinig gevolgen voor de schuldige politieagenten en aanklagers. Slechts 17 procent van de gevallen die tot een gerechtelijke dwaling hebben geleid hadden sancties tot gevolg. Wel zijn de gevolgen voor de slachtoffers groot. Wie ten onrechte was veroordeeld voor moord, bracht gemiddeld 13,9 jaar in de gevangenis door voordat hij of zij werd vrijgesproken.

