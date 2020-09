EXCLUSIEF: 'Ihattaren wil Marokko-switch, na mislopen Oranje-debuut'

Zijn weinig 'perspectiefvolle' oproep voor het grote Oranje zou de directe aanleiding zijn geweest voor twijfel bij Mohammed Ihattaren.

Het heeft er alle schijn van dat de inmiddels 18-jarige basiskracht van PSV zijn zinnen heeft gezet op een interlandcarrière bij de Marokkaanse voetbalbond FRMF.

Het charme-offensief wat de KNVB, bij monde van voormalig bondscoach Ronald Koeman november vorig jaar had ingezet, daar was de afgelopen interlandperiode weinig van terug te zien. Zo beaamt dus ook de hoofdrolspeler in deze inmiddels tot soap verwordende kwestie.

Het uitblijven van een debuut namens de hoofdmacht van Oranje (red. UEFA Nations League-ontmoetingen tegen respectievelijk Polen en Italië) was tegen het zere been van de man die zich met name vorig seizoen ontpopte tot een onbetwiste basiskracht namens de Eindhovenaren.



#TeamMarokko kan Ihattaren verwelkomen, tegen Senegal én DR Congo

Mocht het jeugdproduct van de 24-voudig landskampioen snel beslissen, dan kan Ihattaren mogelijkerwijs begin oktober zijn opwachting maken namens het rood en groen van Marokko.

Het nog te vormen collectief van de Bosnische bondscoach Vahid Halilhodžić neemt het dan namelijk in een vriendschappelijk treffen op tegen respectievelijk Senegal en DR Congo, plaats van handeling voor deze krachtmetingen is het Stade Moulay Abdellah in Rabat.



Of de linkspoot ook daadwerkelijk meteen kan debuteren is nog maar de vraag. In een eveneens gelijke situatie stak diens collega Ousamma Idrissi ook toen zijn eerste uitnodiging kreeg van de bond, papierwerk verhinderde destijds dat hij meteen minuten kon maken tegen Kameroen en Tunesië (red. kwalificatiereeks Afrika 2019 én vriendschappelijke pot).

Deze zogenoemde interlandswitch (het switchen van voetbalnationaliteit, in dit geval van de Nederlandse naar de Marokkaanse) behoeft een aanvraag bij wereldvoetbalbond FIFA.

Voor deze aanvraag zal in deze casus ook de KNVB documenten moeten verstrekken van haar (jeugd)-international Ihattaren.







