Afgelopen week 8265 coronabesmettingen gemeld

In de afgelopen zeven dagen zijn 8265 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Vorige week meldde dat instituut 5427 gevallen, dus het aantal is met meer dan de helft gestegen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg. Verpleegafdelingen namen 144 coronapatiënten op, tegen 89 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 19 naar 27.

Het RIVM meldde dinsdag ook 14 sterfgevallen. In de update van vorige week stonden 17 sterfgevallen.

In meer dan de helft van alle nieuwe bevestigde coronagevallen gaat het om mensen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het zijn nog steeds vooral twintigers en dertigers die het virus oplopen.



200.000 testen

In de afgelopen week hebben bijna 200.000 mensen zich laten testen op het coronavirus. Van hen bleek 3,9 procent het virus onder de leden te hebben. Vorige week werden iets meer dan 180.000 mensen getest en was 2,8 procent positief. De regio Haaglanden telde het hoogste percentage positieve tests. Daar bracht 9,1 procent van alle tests een besmetting aan het licht. In Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland was 8,2 procent van alle geteste personen besmet.

Bij een kwart van alle nieuwe coronapatiënten is bekend waar ze waarschijnlijk besmet zijn geraakt. De meeste mensen lopen nog steeds thuis het virus op, maar het aantal besmettingen op het werk en in verpleeghuizen neemt toe.

Sinds het begin van de uitbraak in februari is het coronavirus bij bijna 85.000 mensen in Nederland vastgesteld. Van hen werden 12.315 in een ziekenhuis opgenomen. Meer dan 6200 mensen zijn aan de ziekte overleden.

