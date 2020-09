De Jonge: toename coronabesmettingen zorgelijk

Het stijgende aantal besmettingen met het coronavirus baart minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zorgen.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend werden 1387 positieve tests gemeld. "Het is niet de goede kant op. Het is zorgelijk. Dit betekent echt weer hoger dan gisteren, en gisteren was het al weer hoger dan daarvoor", aldus De Jonge dinsdag tegen NPO Radio 1.

De Jonge zegt dat hij met de veiligheidsregio's praat om te kijken "waar dat virus precies zit en hoe we dat virus zo hard mogelijk kunnen raken en tegelijk de samenleving en de economie zo min mogelijk."

In de afgelopen zeven dagen zijn 8265 positieve tests gemeld. Dat is een stijging van ruim 50 procent ten opzichte van de 5427 gevallen die het instituut vorige week dinsdag meldde. Ook dat was 50 procent meer dan in de week daarvoor. Als dit doorzet, worden in de komende zeven dagen meer dan 12.000 mensen positief getest.

© ANP 2020