Opsporing verzocht toont verdachten rellen Kanaleneiland

algemeen 15 sep 21:15

ier jongeren die worden gezocht voor hun aandeel in de rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland in augustus, zijn dinsdagavond herkenbaar in beeld gebracht in Opsporing Verzocht op NPO 1.

De politie en het programma roepen de jongeren op zich te melden. Op foto's was onder meer te zien hoe de verdachten stenen gooien naar de politie. De vier maken deel uit van een groep van acht jongeren die wordt verdacht van vandalisme en geweld tegen de politie. Van de andere vier is de identiteit inmiddels bekend. Op 14 augustus veroorzaakte een groep van 250 tot 300 jongeren onrust en overlast in Kanaleneiland en dat leidde tot meer rellen andere wijken van Utrecht, zoals in Zuilen en Overvecht. Vorige week werd al een 17-jarige Utrechter aangehouden. Hij meldde zich bij de politie nadat in het regionale opsporingsprogramma van RTV Utrecht de acht herkenbaar in beeld waren gebracht. © ANP 2020