Trump: coronavaccin mogelijk over drie à vier weken

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag gezegd dat er mogelijk een coronavaccin is in drie à vier weken.

Daarmee herhaalde hij voorspellingen van volksgezondheidsfunctionarissen en farmareus Pfizer eerder deze maand. Trump deed de uitspraak in een bijeenkomst met burgers in Philadelphia die was georganiseerd door nieuwszender ABC News. De president zei daarbij dat een eventueel vaccin snel klaar zou zijn voor distributie.

"We zijn heel dichtbij een vaccin", aldus Trump. "Als je de waarheid wil weten: de vorige regering zou misschien jaren nodig hebben gehad om met een vaccin te komen vanwege de FDA (Food and Drug Administration, red.) en alle goedkeuringen. En wij zijn weken verwijderd van het vaccin, weet je, het kunnen drie weken zijn, vier weken."

Trump neemt de medicijnwaakhond FDA de laatste tijd vaker onder vuur. Hij wil dat de FDA versneld een vaccin en een remedie tegen het coronavirus goedkeurt. Binnen de FDA en de medische gemeenschap is bezorgdheid dat een dergelijke versnelde goedkeuring ten koste gaat van de effectiviteit en de veiligheid van de uiteindelijke vaccins of medicijnen.



Volgens Trump willen zijn critici niet dat er een middel tegen corona komt voor de presidentsverkiezingen in november en is er een samenzwering tegen hem. Zelf ligt de president recentelijk onder vuur nadat uit geluidsopnames door de vermaarde journalist Bob Woodward bleek dat Trump al vroegtijdig wist hoe gevaarlijk het nieuwe coronavirus is, maar dat opzettelijk bagatelliseerde.

De Verenigde Staten zijn van alle landen het zwaarst getroffen door het longvirus. Volgens de gegevens van Johns Hopkins University is het coronavirus in de VS bij bijna 6,6 miljoen personen vastgesteld. Meer dan 195.000 mensen zijn tot dusver overleden, ruim een vijfde van het wereldwijde dodental.

© ANP 2020