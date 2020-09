Badr Hari op 7 november weer de ring in

Badr Hari komt op 7 november voor het eerst na de coronacrisis weer in actie.

De 35-jarige kickbokser neemt het bij het eerste Glory-evenement sinds februari op tegen Benjamin Adegbuyi. Bij het evenement is geen publiek aanwezig.De Roemeen Adegbuyi is drievoudig winnaar van het Glory Heavyweight Tournament en bezet momenteel de tweede positie in de ranglijst van de zwaargewichten.

Aanvankelijk zou Glory in oktober twee fight nights organiseren in Katwijk. Glory liet maandag echter weten dat die zijn uitgesteld. In februari werd al bekend dat Adegbuyi de eerstvolgende tegenstander zou worden van Hari. De bedoeling is dat er in december een groots vechtgala komt waar onder anderen Rico Verhoeven, Badr Hari en Jamal Ben Saddik aan meedoen.

Adegbuyi is een trainingspartner van Rico Verhoeven. Verhoeven en Hari stonden een jaar geleden voor het laatst tegenover elkaar in Arnhem. Verhoeven behield zijn wereldtitel in het zwaargewicht doordat Hari met een blessure moest opgeven. Dat overkwam de Amsterdammer van Marokkaanse afkomst ook al in 2016 bij hun confrontatie in het Duitse Oberhausen. Hari brak toen zijn arm.



Naast het duel tussen Hari en Adegbuyi zal er ook een titelgevecht in het weltergewicht worden gehouden bij Glory 76 op 7 november. Daarin verdedigt de Fransman Cédric Doumbé zijn kampioensgordel tegen Murthel Groenhart. Doumbé won zijn kampioensgordel eerder door Groenhart te verslaan, terwijl in het duel daarvóór de rollen waren omgedraaid. De winnaar van de komende partij mag zich dus met recht de winnaar van de trilogie noemen.

Glory kende door de coronacrisis een moeilijke periode en er dreigde zelfs een faillissement. De organisatie heeft zich uit die benarde positie weten te werken en is handen gekomen van een nieuwe groep Britse eigenaren.

Glory benadrukt dat de organisatie nauw blijft samenwerken met lokale overheidsinstanties en haar partners om in de nabije toekomst weer een evenement met publiek te kunnen organiseren.



© MAROKKO.NL 2020