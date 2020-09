Migranten Lesbos blijven massaal weg bij nieuw kamp

Veel migranten op Lesbos blijven weigeren hun intrek te nemen in een tijdelijk kamp.

Sinds de branden in het opvangcentrum Moria slapen duizenden mensen in de buitenlucht. De autoriteiten delen flyers uit en sturen tekstberichten naar migranten in de hoop ze zo over de streep te trekken.

In het tijdelijke kamp in het gebied Kara Tepe kunnen 5000 migranten worden opgevangen, maar tot dusver hebben zich pas 1200 personen gemeld. "Ze zijn nog steeds terughoudend", erkende een bron bij de politie. "De onderhandelingen zijn gaande."

In het overbevolkte Moria waren ruim 12.000 migranten ondergebracht. Die moesten vluchten toen brand uitbrak. Dat ze nu weigeren naar het nieuwe kamp te gaan, heeft volgens een functionaris meerdere redenen.



Ze zouden het eiland willen verlaten en bovendien vrezen dat de leefomstandigheden in het nieuwe kamp net zo slecht zijn als in Moria.

Bij het nieuwe kamp worden migranten ook getest op het coronavirus. Daarbij zijn tot dusver al 35 besmettingen aan het licht gekomen.

© ANP 2020