Ziekenhuizen spreiden weer patiënten vanwege coronadrukte

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt verder toe. "In een enkele regio" zijn patiënten weer verplaatst naar andere ziekenhuizen, omdat het te druk begon te worden.

Dat meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het is voor het eerst in maanden dat dit gebeurt. Om welke regio's het gaat, is niet bekend. Patiënten zijn nog niet overgebracht naar andere delen van het land.

Ziekenhuizen behandelen in totaal 245 patiënten vanwege het coronavirus, vijf meer dan op dinsdag. Dat is het hoogste aantal sinds eind juni. In ruim een week tijd is het aantal opgenomen patiënten met meer dan honderd gestegen.

Op de intensive cares liggen momenteel 54 coronapatiënten, eentje meer dan op dinsdag. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen steeg van 187 naar 191.

Ook liggen 646 mensen met andere aandoeningen op de intensive care, 45 meer dan op dinsdag. In totaal behandelen ic's dus 700 patiënten, het hoogste aantal sinds 30 mei.

