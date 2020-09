Noorse extreemrechtse moordenaar Breivik vraagt voorwaardelijke vrijlating

Anders Behring Breivik, de rechts-extremist die 77 mensen vermoordde in Noorwegen, heeft voorwaardelijke vrijlating aangevraagd. Dat zei zijn advocaat woensdag.

Breivik is ook van plan een nieuwe rechtszaak aan te spannen tegen de Noorse staat met betrekking tot zijn omstandigheden in de gevangenis, waar hij gescheiden wordt gehouden van andere gevangenen, aldus advocaat Øystein Storrvik.

In juli 2011 schoot Breivik, vermomd als politieagent, 69 mensen dood, voornamelijk tieners. Dat gebeurde in een jeugdkamp van de Arbeiderspartij op het eiland Utoya, kort nadat hij acht mensen had gedood met een bomaanslag bij een overheidsgebouw in Oslo.

Zwaarste straf mogelijk

Hij werd in 2012 veroordeeld tot de toen zwaarste straf in Noorwegen, 21 jaar gevangenisstraf, die voor onbepaalde tijd kan worden verlengd.



"In zijn naam heb ik een verzoek om voorwaardelijke vrijlating ingediend", zei Storrvik tegen het dagblad Verdens Gang. "Hij heeft recht op een juridische herziening voor voorwaardelijke vrijlating aan het einde van de minimumperiode, die in zijn geval 10 jaar is. Het is een recht dat alle veroordeelden hebben en daar wil hij ook gebruik van maken", zei hij.

De advocaat zei ook dat Breivik een rechtszaak wil aanspannen om te protesteren tegen "zo'n lange periode van isolatie" in de gevangenis.

In de gevangenis heeft Breivik drie cellen van elk 10 vierkante meter, met uitzicht naar buiten, en hij kan sporten, videogames spelen en televisie kijken.

