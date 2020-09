Trump: 'Wel 9 Arabische landen gaan banden met Israël aanknopen, waaronder Saoedi-Arabië' (video)

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat maar liefst negen landen de banden met Israël kunnen gaan normaliseren, waaronder Saoedi-Arabië.

Dat zei Trump dinsdag tegen verslaggevers in het Witte Huis. Volgens Trump zal ook Saoedi-Arabië het voorbeeld volgen van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein. Uit gesprekken tussen Trump en de Saoedische koning Salman is gebleken dat het Islamitische land "op het juiste moment" de diplomatieke banden met Tel Aviv aan zal gaan.

"We hebben veel andere landen die zich binnenkort bij ons zullen voegen", zei Trump enkele uren nadat Bahrein en de VAE officieel documenten hadden ondertekend om de banden met Israël te normaliseren.

De Verenigde Staten en Israël hoopten al dat meer Arabische landen het voorbeeld van de VAE zouden opvolgen. Eerder meldde Trump dat het om zo'n 5 á 6 Arabische landen zou gaan, dat aantal is volgens Trump snel gegroeid naar 9. "We hebben er 7 of 8 of 9. Er zullen veel andere landen bij ons komen, ook de grote", zei hij.



Tijdens de formele ondertekeningsceremonie dinsdag zei Trump dat de overeenkomsten een einde zouden maken aan "decennia van verdeeldheid en conflict" in de regio de betrekkingen "een nieuw tijdperk in het Midden-Oosten" zouden inluiden. Naast de bilaterale overeenkomsten tussen Israël en de Arabische naties, ondertekenden alle drie landen en de VS het wederzijdse pact dat Trump en zijn regering de "Abraham-akkoorden" noemden.

"Dankzij de moed van de leiders van deze drie landen zetten we een grote stap in de richting van een toekomst waarin mensen van alle geloven en achtergronden in vrede en welvaart samenleven", zei Trump tegenover honderden gasten die aanwezig waren op de ceremonie die plaatsvond op de South Lawn van het Witte Huis.



Bahrein werd afgelopen vrijdag het vierde Arabische land dat diplomatieke betrekkingen met Israël aanknoopte, na Egypte in 1979, Jordanië in 1994 en de VAE in augustus van dit jaar. De Bahreinse minister van Buitenlandse Zaken Abdullatif bin Rashid Alzayani beschreef de overeenkomsten als een "belangrijke eerste stap" op weg naar meer vrede in de regio.

"Het is nu aan ons om proactief en met spoed te werken aan het tot stand brengen van duurzame vrede en veiligheid die onze volkeren verdienen. Een rechtvaardige, alomvattende en duurzame tweestatenoplossing voor het Palestijns-Israëlische conflict zal de basis vormen, het fundament van vrede.", aldus de buitenlandminister.

© MAROKKO.NL 2020