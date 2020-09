Zestal voor rechter voor kidnap- en martelcontainers

De zes mannen die worden verdacht van het voorbereiden van ontvoeringen van criminelen, deden dit met "grote precisie".

Ze richtten in Wouwse Plantage een loods in met zeecontainers waarin gekidnapte personen konden worden opgesloten. Een van de containers was ingericht als martelkamer, met tal van gereedschappen en een tandartsstoel waarop een slachtoffer kon worden vastgebonden.

"Aan alles was gedacht", zei de officier van justitie donderdag op de eerste inleidende zitting tegen de vermoedelijk bende bij de rechtbank in Amsterdam. Vier van de zes verdachten zijn in de rechtszaal verschenen. Na hun aanhouding op 22 juni hebben zij geen verklaring willen afleggen. Een van de zes heeft een schriftelijke verklaring afgelegd die wat het OM betreft ongeloofwaardig is.

Politie en justitie hadden de verdachten al geruime tijd in het vizier. De activiteiten in de loods in Wouwse Plantage en een loods in Rotterdam werden nauwlettend in de gaten gehouden. In juni werd er ingegrepen. "Er werd iets voorbereid", aldus de officier, "alsof alles en iedereen paraat moest staan."



De vermoedelijke bende opereerde volgens het OM in teams, met ieder een eigen taak. De eigenlijke ontvoeringen zouden worden uitgevoerd door een soort arrestatieteam. Justitie onderzoekt nog hoe de verdachten aan de politie-uniformen zijn gekomen die bij hun aanhouding zijn gevonden.

EncroChat-berichten

Het onderzoek naar hoofdverdachte Robin van O. (40) kwam vorig jaar op gang door een ander onderzoek, waarin twee mannen op de korrel waren genomen omdat zij bezig waren met het voorbereiden van moorden. Van O. bleek op zoek te zijn naar een loods en huurde uiteindelijk het exemplaar in Wouwse Plantage.



Na verloop van tijd kreeg het onderzoeksteam vitale informatie uit het grootscheepse onderzoek naar de geheime-berichtenservice EncroChat, die in trek was bij criminelen en eerder dit jaar door justitie is platgelegd.

Volgens het OM wisselde Van O. sinistere EncroChat-berichten uit met de vermoedelijke opdrachtgever. Het zou gaan om de in juni aangehouden Piet S., alias Piet Costa, die wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel. Van O. en zijn contact schreven onder meer dat de containers goed geluiddicht waren en dat slachtoffers die niet wilden meewerken zonder pardon door de knieën moesten worden geschoten. "Een demper is altijd handig."

Beoogde slachtoffers werden eerder dit jaar door de politie gewaarschuwd en doken onder. Het OM herhaalde donderdag dat het beeld van de tot cel en martelkamer ingerichte zeecontainers "ijskoud en ronduit schokkend" was.

© ANP 2020