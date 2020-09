WHO slaat alarm over verspreiding coronavirus in Europa

De Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm over de snelheid waarmee het coronavirus in Europa om zich heen grijpt.

De nieuwe besmettingen die in september zijn gemeld, zouden volgens regionaal directeur Hans Kluge een "wake-upcall" moeten zijn. Het virus lijkt in veel EU-landen steeds sneller om zich heen grijpen. Duitsland maakte donderdag melding van de hoogste stijging van het aantal coronabesmettingen sinds april. Bij nog eens 2194 mensen was vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben gelopen.

In Frankrijk registreerden de autoriteiten afgelopen zaterdag het hoogste aantal nieuwe besmettingen tot dusver: 10.561. Ook in de dagen daarna kwamen er steeds vele duizenden nieuwe besmettingen bij. Het ging woensdag om 9784 nieuwe coronagevallen.

Zorgwekkend tempo

Ook in andere landen gaat het hard. Tsjechië ging donderdag voor het eerst door het plafond van meer dan 2000 nieuwe besmettingen in een dag tijd. Het vorige record, 1675 coronagevallen, was pas een dag oud.



Kluge erkent dat de hoge aantal nieuwe besmettingen dat wordt ontdekt, ook te maken heeft met het feit dat meer wordt getest. Toch laten de cijfers volgens hem zien dat het virus zich in een zorgwekkend tempo verspreidt in de regio.

Sterke stijging

Het Nederlandse RIVM maakte dinsdag bekend dat de voorgaande zeven dagen 8265 nieuwe gevallen van het coronavirus waren gemeld. Een week eerder ging het om 5427 gevallen, dus het aantal is met meer dan de helft gestegen.

De zwaarst getroffen landen in Europa zijn Spanje (ruim 614.000 besmettingen), Frankrijk (443.000) en het Verenigd Koninkrijk (380.000), meldt de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit.

© ANP 2020