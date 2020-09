De politie in Kenitra heeft woensdag een man opgepakt terwijl hij bezig was met het aanranden van een 19-jarige minder valide man

De 70-jarige verdachte had de man onder dwang meegenomen naar het Mehdia-bos nabij Kenitra. Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN.

Het slachtoffer is voor hulp overgebracht naar het regionaal ziekenhuis in Kenitra. De verdachte is in hechtenis genomen in afwachting van het politieonderzoek.

© MAROKKO.NL 2020