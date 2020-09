Marokko: 5 jaar celstraf voor twee vrouwen wegens mensenhandel

De rechtbank in El Jadida heeft twee vrouwen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een netwerk van mensenhandel en seksuele uitbuiting van jonge Marokkaanse vrouwen in Burkina Faso

De twee vrouwen kregen elk een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd. Eén van de vrouwen was niet aanwezig en werd bij verstek veroordeeld, meldt dagblad Assabah.

Het criminele netwerk werkte vanuit de stad Bir Jdid, nabij Casablanca, en werd ontmanteld door de gerechtelijke politie aan de hand van informatie van de nationale veiligheidsdienst DGSN.

De zaak kwam aan het rollen nadat één van de Marokkaanse slachtoffers zich had gemeld bij de Marokkaanse ambassade in de Burkina Fasaanse stad Ouagadougou. Het meisje werd in Marokko gerekruteerd om te werken als serveerster in een restaurant en nachtclub in Ouagadougou.



Nadat ze aankwam op de luchthaven werden haar reisdocumenten afgepakt door de Libanese eigenaar van de nachtclub, waar ze werd gedwongen mannen te vergezellen.

Het slachtoffer wist na 25 dagen te ontsnappen en haar weg te vinden naar de Marokkaanse ambassade. Politieonderzoek leidde naar de mensenhandelaren in Bir Jdid.

Volgens het slachtoffer is zij niet de enige en worden tientallen Marokkaanse vrouwen in de nachtclub dagelijks gedwongen gasten te vergezellen.

