Tanger: 15 jaar cel voor taxichauffeur voor verkrachting 12-jarig meisje

De rechtbank in Tanger heeft dinsdag een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar wegens de ontvoering en verkrachting van een minderjarig meisje

De man werkte als taxichauffeur en was vrijwilliger bij een mensenrechtenvereniging in Tanger, waar hij drie jaar lang contact had met het slachtoffertje.

De gehuwde man werd in december vorig jaar gearresteerd nadat een tante van het slachtoffer aangifte deed van de mishandeling. De tante had WhatsApp-gesprekken aangetroffen op de telefoon van haar nichtje.

De pedofiel stuurde seksueel getinte berichten naar zijn slachtoffer en vroeg het meisje herhaaldelijk om selfies en naaktfoto's. Ook nodigde hij haar uit bij hem thuis op het moment dat zijn vrouw niet aanwezig was. Bij medisch onderzoek van het slachtoffer werden sporen aangetroffen van seksuele activiteit en sodomie.



Toename zedendelicten

De veroordeling komt op hetzelfde moment dat het land rouwt om de 11-jarige Adnane Bouchouf. Agenten vonden vrijdagavond het levenloze lichaam van Adnane op een steenworp afstand van zijn ouderlijk huis.

Een 24-jarige rechtenstudent werd gearresteerd, bekende zijn misdaden en leidde de politie naar de plek waar hij het lichaam van Adnane had begraven. Een dag later werden drie andere verdachten opgepakt omdat ze vermoedelijk op de hoogte waren van het misdrijf en dit niet hebben gemeld bij de autoriteiten.



Zaterdag werd in Tanger eveneens een man opgepakt voor de vermeende ontvoeringspoging van een 11-jarig kind. De 36-jarige verdachte bouwde een online relatie op met het kind en wist zijn slachtoffer te overtuigen een fysieke afspraak te maken.

Ook in Larache werd zaterdag een man opgepakt voor de aanranding van een 9-jarig meisje. De zaak kwam aan het licht nadat de moeder van het slachtoffertje aangifte deed van de vermeende aanranding.



Zondag werd in Safi een man opgepakt voor de ontvoering en aanranding van een 14-jarig meisje.

Maandag werd in Azilal en 16-jarige jongen opgepakt voor de aanranding van zijn 4-jarige neefje.



Taboe

Volgens Mohamed Belmehidi van de nationale mensenrechtenvereniging is in Marokko een zorgwekkende toename zichtbaar van het aantal zedendelicten zoals aanrandingen en verkrachtingen. Bij een groot deel van de zedendelicten zijn kinderen het slachtoffer. Exacte cijfers zijn moeilijk te achterhalen omdat ouders vaak weigeren aangifte te doen en de zaak liever geheim houden.

Volgens Belmehidi is het belangrijk dat dergelijke zaken aan het licht blijven komen om het fenomeen uit de taboe-sfeer te halen. Belmehidi legt uit dat slachtoffers van zedendelicten zich anders onrechtmatig behandeld voelen door de samenleving en de rechterlijke macht. Slachtoffers hebben hulp nodig, anders bestaat volgens Belmehdi de kans dat slachtoffers op latere leeftijd zelf dader worden.

In Marokko wordt geschokt en met veel afschuw gereageerd op de aanhoudingen. In het land wordt massaal opgeroepen tot de doodstraf voor de moordenaar van Adnane. Op onder meer Facebook en Change.org zijn petities gestart die als doel hebben een miljoen handtekeningen in te zamelen en daarmee op te roepen tot de executie van de vermeende pedofiel.

