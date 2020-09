Marokko: School mogelijk al op slot bij enkele coronabesmetting

Scholen moeten het voortaan direct melden bij de autoriteiten als bij een leerling of een medewerker het longvirus COVID-19 is vastgesteld

Dat staat te lezen in de nieuwe richtlijnen van het Marokkaanse Ministerie van Onderwijs. Volgens het nieuwe protocol moet de onderwijsinstelling het administratief personeel en de lokale en gezondheidsautoriteiten op de hoogte brengen van de actuele gezondheidstoestand op de school.

Een speciale commissie bestaande uit bestuurs-, gezondheids- en onderwijsautoriteiten zullen de school bezoeken om te controleren of de instelling voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. In de commissie zit ook een vertegenwoordiger van het Ministerie van Werkgelegenheid als de onderwijsinstelling in kwestie een particuliere instelling betreft.

Na de inspectie brengt de commissie een rapport uit over de situatie van de school en de naleving van de preventiemaatregelen. Bij een negatief rapport gaat de school per direct voor 14 dagen op slot en schakelen leerlingen over op afstandsonderwijs. In het rapport wordt meegenomen of het besmettingsgeval een leerling of een medewerker betreft.



Leerlingenprotocol

Als een leerling van de school besmet is geraakt met het coronavirus treedt een drie-ledig actieplan in werking.

De besmette leerling zal thuis of in het ziekenhuis een behandeling ondergaan, evenals een verplichte thuisquarantaine. Pas bij een negatieve test mag de leerling weer op school verschijnen.



Het klaslokaal moet worden gedesinfecteerd en klasgenoten van de geïnfecteerde leerling zullen allemaal een coronatest moeten ondergaan. Ook bij een negatieve test dienen leerlingen 14 dagen in thuisisolatie door te brengen en de lessen te volgen middels afstandsonderwijs.

Andere leerlingen van de school die mogelijk in contact zijn geweest met de geïnfecteerde leerling of diens klasgenoten zullen ook een test moeten ondergaan. Bij een positieve test gaat alsnog de gehele school op slot.



Bij het opstellen van het commissierapport wordt ook gekeken naar de woonomstandigheden van de besmette leerling en de wijze waarop de leerling naar school reist. Als de leerling in een gezamenlijke slaapzaal slaapt zullen ook alle andere leerlingen in quarantaine moeten. Ditzelfde geldt ook bij gebruik van schoolbussen.

Medewerkersprotocol

Onderwijsinstellingen dienen relatief vergelijkbare protocollen op te volgen wanneer onderwijzend of administratief personeel positief test op het longvirus. Besmette medewerkers moeten onmiddellijk thuis of in het ziekenhuis een behandeling ondergaan en kunnen hun werk pas hervatten als negatieve tests hun herstel bevestigen.



Wanneer een leraar positief test op COVID-19, zullen alle klaslokalen waar ze les hebben gegeven onmiddellijk worden gesloten en gedesinfecteerd. Leerlingen van de leraar of die in het klaslokaal zijn geweest dienen een coronatest uit te laten voeren. Ook bij een negatieve test moeten alle betrokkenen 14 dagen in thuisquarantaine. Bij een enkele positieve testuitslag wordt alsnog de hele onderwijsinstelling voor 14 dagen gesloten en wordt overgeschakeld op afstandsonderwijs.

Ook andere medewerkers die in contact zijn geweest met de besmette collega moeten zich laten testen. Ook hier geldt een verplichte thuisquarantaine bij een negatieve test en gaat de hele school 14 dagen op slot bij een enkele positieve test.

