EXCLUSIEF: 'Amrabat én Ziyech contacteren Ihattaren, Marokko-switch in de maak'

Er lijkt versnelling in de zaak te komen, PSV-groeibriljant Mohammed Ihattaren is inmiddels ook benaderd door A-internationals Hakim Ziyech en Nordin Amrabat.

Het bericht waar wij dinsdag jl. mee op de proppen kwamen, de intentieverklaring van de 18-jarige linkspoot om uit te wijken naar #TeamMarokko, lijkt zeer onlangs ontwikkeling in te zijn gekomen.

Welingelichte bronnen melden tegenover onze redactie dat de aspirant-debutant bij het 'grote Oranje' van interim-bondscoach Dwight Lodeweges nu dus ook door routiniers van zijn vaderland is benaderd over de kwestie.

Zowel Ziyech als Amrabat hebben de afgelopen dagen contact gehad met het jeugdproduct van de Eindhovenaren, dit in aanloop naar de switch die de in Utrecht geboren aanvaller gaat maken.



Deze switch is momenteel in de maak, onduidelijk is alleen in hoeverre er vanuit de Marokkaanse bond toenadering is gezocht tot de voormalig jeugdinternational.



Ihattaren mogelijk Atlasleeuw

Zoals eerder gemeld kiest Ihattaren eieren voor zijn geld. Het feit dat de selectiekracht van Roger Schmidt in z'n geheel niet aan bod kwam tijdens de voorbije interlandperiode (red. UEFA Nations League-ontmoetingen tegen respectievelijk Polen en Italië), schoot bij hem en z'n entourage in het verkeerde keelgat.

Dé reden dat ervoor gekozen is om uit te wijken naar de Marokkaanse bond. Die bond liet augustus van het vorige kalenderjaar al van zich horen, nog voordat de hoofdrolspeler in de 'picture' kwam bij het toenmalige Oranje van voormalig keuzeheer Ronald Koeman.

Ihattaren kwam destijds echter niet verder dan de voorselectie, in de laatste schifting voor de vriendschappelijke affiches tegen Burkina Faso en Niger ontbrak hij.



