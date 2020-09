In meer regio's in Nederland zijn misschien coronamaatregelen nodig

In zes regio's gaat het coronavirus zo snel rond, dat het kabinet vrijdag vermoedelijk met maatregelen komt om de verspreiding tegen te gaan.

Maar er zijn meer regio's waar de alarmbellen afgaan. Slechts in een paar delen van het land houdt het virus zich vooralsnog koest.

Het cijfer waar de overheid naar kijkt, is de zogenoemde signaalwaarde. Als het aantal besmettingen in een regio stijgt tot meer dan 7 op elke 100.000 inwoners, zijn er mogelijk plaatselijke maatregelen nodig. De zes regio's waar momenteel de meeste besmettingen worden vastgesteld, zijn Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Daarin liggen de vier grote steden, Haarlem, Leiden en Gouda.

Amsterdam-Amstelland meldde donderdag een recordaantal van 298 nieuwe besmettingen. Dat komt neer op 27,8 gevallen op elke 100.000 inwoners. Dat is dus bijna vier keer de signaalwaarde. De laatste keer dat Amsterdam en omgeving onder die grens bleven, was op 22 augustus, bijna een maand geleden.



Meer regio's

Rotterdam-Rijnmond zit de afgelopen dagen op ongeveer 20 besmettingen op 100.000 inwoners, en in Haaglanden zit dat aantal al een paar dagen tussen de 15 en 20. Beide regio's zijn sinds 1 september slechts drie dagen onder de signaalwaarde gebleven.

Andere regio's zitten mogelijk tegen noodmaatregelen aan. Zo kwam Gelderland-Zuid (Nijmegen en omstreken) in de afgelopen acht dagen vijf keer boven de signaalwaarde uit. Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Zuid-Holland Zuid hebben al een paar dagen meer dan 7 besmettingen op elke 100.000 inwoners.



De provincie Groningen schommelt rond de signaalwaarde. De stad Groningen met zijn studentenleven zit al dagen ruim boven de grens, maar in de Ommelanden valt het aantal besmettingen mee. In Drenthe is van het coronavirus voorlopig relatief weinig te merken.

De provincie noteerde donderdag 15 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds eind april, maar dat komt neer op 3 besmettingen per 100.000 Drenten. Ook de provincies Friesland, Zeeland en Limburg en de regio's Twente en Noord-Holland Noord tellen vooralsnog vrij weinig besmettingen.



