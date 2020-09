Europese Commissie lanceert anti-racismeplan en top

De Europese Commissie lanceert een actieplan om racisme in de EU te bestrijden.

Met versterkte wetgeving tegen discriminatie op grond van ras, de aanstelling van een anti-racismecoördinator en de organisatie van een speciale top over racisme volgend jaar hoopt het dagelijks EU-bestuur racisme "uit te wissen".

"We hebben het moment van afrekening bereikt", zei vicevoorzitter Věra Jourová bij de presentatie van het actieplan. Verwijzend naar de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd na zijn arrestatie en de internationale Black Lives Matter-beweging zei ze: "We hebben de woede gezien, ook in Europa. Het protest stuurt een duidelijk signaal, dit moet veranderen".

De commissie gaat onderzoeken of de lidstaten zich aan anti-discriminatiewetten houden op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of in het onderwijs. "We hebben een wettelijk kader in de EU dat waar nodig versterkt wordt." De commissie zelf zal haar wervingsbeleid herzien om een "betere afspiegeling van de maatschappij te worden".



Volgens EU-commissaris voor Gelijkheid Helena Dalli erkent de commissie met de maatregelen "dat niet alleen individuen discrimineren maar dat racisme structureel is. We moeten alle bestuursniveaus aanpakken om het tij te keren".

Ze benadrukte: "Niemand wordt als racist geboren."

