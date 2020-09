Amerikaanse opperrechter Ginsburg overleden

De Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg (87) is overleden. Dat heeft het hooggerechtshof in de VS vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt.

Haar overlijden biedt president Donald Trump de mogelijkheid een conservatieve rechter te benoemen. De hoogbejaarde Ginsburg liet twee maanden geleden weten dat ze werd behandeld voor kanker. Ze onderging chemotherapie nadat een eerdere behandeling niet hielp.

De voorvechtster van vrouwenrechten is gestorven aan de complicaties van uitgezaaide alvleesklierkanker, staat in de verklaring die naar buiten is gebracht.

Ginsburg, die in 1993 door de Democratische president Bill Clinton werd benoemd, leed al eerder aan diverse soorten kanker en belandde twee jaar geleden ook met gebroken ribben in het ziekenhuis. Opperrechters in de VS worden voor het leven benoemd.

Ginsburg was een van de vier meer progressieve rechters in het negen leden tellende hooggerechtshof. Door haar overlijden wordt de conservatieve meerderheid in het hof waarschijnlijk verder uitgebouwd.

