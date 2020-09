Volop discussie over opvolging Ginsburg

buitenland 19 sep 12:05

In de Verenigde Staten is het debat losgebarsten over de opvolging van de liberale opperrechter Ruth Bader Ginsburg.

Ze overleed vrijdag op 87-jarige leeftijd, met als laatste wens dat haar opvolger pas zou worden benoemd door een nieuwe president. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, liet direct al weten dat er van uitstel geen sprake zal zijn. Zodra president Trump een kandidaat naar voren schuift, zal de Senaat erover stemmen, meldde hij. Maar zo zeker is dat niet. Minstens twee Republikeinse senatoren, Susan Collins uit Maine en Lisa Murkowski uit Alaska, hebben recent al gezegd niet meer voor de verkiezingen akkoord te zullen gaan met een door Trump voorgedragen kandidaat-opperrechter. Republikeinen hebben meerderheid

"Dat zit er te dicht op, dat denk ik echt", zei Collins eerder deze maand tegen de New York Times. Murkowski zei vrijdag hetzelfde tegen een radiozender in Alaska.

De Republikeinen hebben in de Senaat een meerderheid van 53, tegen 47 van de Democraten. Voor het leven benoemd

De negen rechters van het Hooggerechtshof worden voor het leven benoemd door de Senaat, na voordracht door de president. Na twee benoemingen op voordracht van Trump is de kleuring binnen het hof overwegend conservatief. Dat zou kunnen worden versterkt als Trump erin slaagt nog binnen zijn ambtstermijn een opvolger voor Ginsburg benoemd te krijgen.

Dat zou weer gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld het lot van de migranten die als kind naar de Verenigde Staten zijn gekomen, de zogeheten dreamers, vernoemd naar de wet Development, Relief, and Education for Alien Minors (DREAM Act). Zij zijn illegaal, maar worden met een beroep op de DREAM-wet niet uitgezet. Ook zou een conservatieve meerderheid van de opperrechters kunnen stemmen voor inperking van het recht op abortus. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden liet direct na Ginsburgs overlijden al weten dat wat hem betreft de opvolger wordt aangewezen door degene die op 3 november de presidentsverkiezing wint.