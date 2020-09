WeChat en TikTok mogen in VS niet meer in appstores

Filmpjesapp TikTok en chatapp WeChat mogen vanaf komende week niet meer in Amerikaanse appstores worden aangeboden.

De Chinese apps mogen ook geen updates meer aanbieden. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel bekendgemaakt. WeChat mag verder ook geen betalingen meer verwerken in de Verenigde Staten.

Volgens de Amerikaanse overheid verzamelen de apps te veel gegevens over gebruikers die ze delen met de Chinese overheid. Daardoor vormden de apps een gevaar voor de nationale veiligheid van de VS.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde eerder al een verbod op de twee apps aan, dat ze konden vermijden als ze hun Amerikaanse tak aan een Amerikaans bedrijf zouden verkopen.



TikToks moederbedrijf ByteDance ging daarop in gesprek met softwaremakers Microsoft en Oracle en bereikte uiteindelijk een akkoord met het tweede bedrijf. Daarbij kwam geen verkoop uit de bus rollen, maar ByteDance zou zijn Amerikaanse activiteiten in een apart Amerikaans bedrijf onderbrengen waar Oracle een minderheidsbelang in zou krijgen.

TikTok kreeg van Trump tot 12 november de tijd om zijn Amerikaanse tak te verkopen.

