Horeca op tijd dicht in de Randstad

De Randstad krijgt zondag vanaf 18. 00 uur te maken met strengere maatregelen om het oplaaiende coronavirus in te dammen.

Horecagelegenheden mogen vanaf middernacht geen nieuwe gasten binnen laten, om 01.00 uur gaan ze dicht. Voor groepen gaat een maximale grootte van vijftig personen gelden.

Voor uitvaarten, demonstraties, religieuze bijeenkomsten en scholen geldt een uitzondering. Deze maatregelen gelden voor veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden.

In deze zes risicogebieden is het aantal besmettingen met het coronavirus de laatste dagen zo snel gestegen dat ze als "zorgelijk" gelden. Dit is de op een na hoogste alarmfase, de hoogste alarmfase met hardere maatregelen geldt nergens.



Naast de extra maatregelen die het kabinet voor de zes regio's instelt, komen ze zelf ook in actie. Amsterdam en Haarlem en omliggende gemeenten sluiten parken af om illegale feesten tegen te gaan.

In een groot deel van de Randstad krijgen openbare gebouwen als gemeentehuizen, bibliotheken en zwembaden speciale uurtjes voor kwetsbare groepen als ouderen.

