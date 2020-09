Kringloopwinkel in Amsterdam Slotervaart verwoest door brand, mensen uit huis

algemeen 20 sep 8:59

Een kringloopwinkel aan de Postjesweg in Amsterdam-West is in de nacht van zaterdag op zondag verwoest door een grote brand.

De brandweer had het vuur rond 6. 30 uur na vele uren blussen onder controle. De brand brak om 0.30 uur uit, maar door veel brandbare spullen in de winkel was het vuur volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio moeilijk te bestrijden. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen. Vanwege de flinke rookontwikkeling zijn veertig tot vijftig woningen in een naastgelegen flatgebouw van acht verdiepingen ontruimd. De brandweer bekijkt nu welke woningen weer vrijgegeven kunnen worden voor de bewoners. De mensen zijn vannacht met bussen naar een hotel in de buurt overgebracht.

Volgens de woordvoerster is het vuur naar ten minste een woning overgeslagen. Daar werden de vlammen eerder geblust. Ook wordt de structuur van de flat onderzocht omdat het gebouw urenlang is blootgesteld aan grote hitte. Volgens de brandweer zijn er voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. © ANP 2020