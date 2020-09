Gestolen Rolex in zaak doodgeschoten Bas van Wijk was nep

Het horloge waarop de betrokkenen bij de dood van Bas van Wijk het vorige maand in Amsterdam vermoedelijk hadden voorzien, was een imitatie-Rolex.

Het Openbaar Ministerie bevestigt een bericht hierover in Het Parool. De 24-jarige Van Wijk uit Badhoevedorp werd op 8 augustus neergeschoten in het op dat moment druk bezochte Park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer.

Het OM liet eerder weten dat het slachtoffer zou hebben willen voorkomen dat het horloge van zijn vriend werd gestolen.

In de zaak zit nog een 20-jarige man uit Hoofddorp vast die heeft bekend dat hij het slachtoffer heeft neergeschoten. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag, afpersing en overtreden van de wet wapens en munitie.



Het feit dat de Rolex nep is, maakt volgens een woordvoerster van het OM geen verschil voor de zaak.

In een verborgen ruimte in een auto werden eerder op aanwijzingen van de verdachte een vuurwapen en een horloge aangetroffen. Het aangetroffen horloge was volgens het OM inderdaad afkomstig van iemand uit de groep van het slachtoffer.

