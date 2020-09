Mehdia: Autoriteiten verwijderen 'penis-kunstwerk' na klachten op sociale netwerken (video)

De autoriteiten in Mehdia, nabij Kenitra in het westen van centraal Marokko, hebben onlangs een standbeeld verwijderd nadat mensen online klaagden over het "seksuele karakter" van het beeldwerk

Het standbeeld van twee vissen midden op een verkeersrotonde leidde tot spot en verontwaardiging op sociale netwerken. Volgens velen lijken de twee verticaal geplaatste vissen op "twee grote penissen". Bewoners van de stad riepen op tot verwijdering van het "smakeloze kunstwerk". Volgens de kunstenaar die het standbeeld heeft gemaakt is zijn creatie echter "nog niet klaar".



De kunstenaar die zichzelf 'Amigo' noemt verklaarde tegenover nieuwsdienst ChoufTV dat de kritiek op zijn "onafgemaakte creatie" onterecht is. "Ik was nog niet eens klaar!", zegt de emotioneel aangeslagen Amigo. Zijn creatie is geïnspireerd door een fontein in de Spaanse hoofdstad Madrid.

"Ik moest de rugvin nog toevoegen", legt hij uit. Wat betreft de huidachtige kleur van de vis, "Het was niet de uiteindelijke kleur", verklaart hij. De vissen zouden namelijk worden afgedekt met een koperen afwerking.



Volgens Amigo had hij slechts "een zeer klein budget" gekregen waardoor hij zijn werk niet kon afmaken. De beeldhouwer was naar eigen zeggen van plan het kunstwerk met eigen middelen af te ronden.

Voor het uiteindelijke resultaat zou Turkse achtergrondmuziek worden toegevoegd, en een lichtshow die ritmisch meedoet met de waterfontein op de rotonde. "Marokkanen begrijpen mijn kunst niet en dat breekt mijn hart", aldus Amigo. Amigo zegt spijt te hebben dat hij het kunstwerk niet had afgedekt met een doek totdat deze klaar zou zijn.



Stadsbestuur

Amigo heeft geen schets van hoe het beeld er uiteindelijk uit had moeten komen te zien. "Het idee zit in mijn hoofd". De autoriteiten van de kustplaats Mehdia hebben volgens Amigo het kunstwerk goedgekeurd omdat ze hem kennen.

Het strand van Mehdia is populair onder dagjesmensen die het standbeeld ten onrechte hebben toegeschreven als een blunder van lokale autoriteiten in het nabij gelegen Kenitra.

In een poging zich van de zaak te distantiëren verklaarde het stadsbestuur van Kenitra op sociale netwerken dat het standbeeld niet op haar grondgebied staat en daarom niet onder haar verantwoordelijk valt.

