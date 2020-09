Aantal coronagevallen in Nederland nam afgelopen 24 uur toe met 1849

Het aantal bevestigde coronabesmettingen is sinds zaterdag toegenomen met 1849.

Dat zijn er iets minder dan een dag eerder, toen de teller op 1898 nieuwe gevallen stond, meldt het coronadashboard van de rijksoverheid. Het aantal besmettingen liep vorige week gestaag op en dagelijks werden records verbroken. Vrijdag waren er het meest, 1977 nieuwe besmettingsgevallen in 24 uur tijd.

In de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland waren er het afgelopen etmaal 341 nieuwe besmettingen, in Haaglanden 329 en in Rotterdam-Rijnmond 199.

