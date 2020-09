Trump: Koeweit mogelijk eerstvolgende die banden met Israël normaliseert

De Amerikaanse president Donald Trump herhaalde vrijdag zijn bewering dat een aantal Arabische staten gretig waren om overeenkomsten met Israël te sluiten

Trump zei vrijdag, na een ontmoeting met de zoon van de regerende emir van Koeweit, dat de Golfstaat waarschijnlijk de betrekkingen met Israël in de nabije toekomst zal normaliseren. Eerder besloten de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein de betrekkingen met de Joodse staat openlijk te intensiveren.

Trump erkende dat hij de kwestie slechts "heel kort" had besproken met de Koeweitse sjeik en dat "het geheel nu een prachtige puzzel is die mooi samenkomt. Het Midden-Oosten trekt zich op aan alles wat er gebeurt."

Vorige maand verwierpen hoge Koeweitse functionarissen nog de mogelijkheid om de banden met Israël te normaliseren. De topambtenaren zeiden tegen de lokale krant Al-Qabas dat het, ondanks de verbeterde banden tussen de Golfstaten en Jeruzalem, geen belang had bij het wijzigen van het regionale beleid.



De ministers van Buitenlandse Zaken van de VAE en Bahrein hebben dinsdag de zogenaamde Abraham-akkoorden ondertekend tijdens een ceremonie in het Witte Huis met premier Benjamin Netanyahu. De overeenkomsten gaan niet in op het decennialange Israëlisch-Palestijnse conflict.

Bahrein werd afgelopen vrijdag het vierde Arabische land dat diplomatieke betrekkingen met Israël aanknoopte, na Egypte in 1979, Jordanië in 1994 en de VAE in augustus van dit jaar. De Bahreinse minister van Buitenlandse Zaken Abdullatif bin Rashid Alzayani beschreef de overeenkomsten als een "belangrijke eerste stap" op weg naar meer vrede in de regio.

Terwijl de VAE, Bahrein en andere Arabische landen de Palestijnen steunen, heeft de regering-Trump de twee landen overgehaald om zich door dat conflict er niet van te laten weerhouden normale betrekkingen met Israël te onderhouden.

