Aantal coronabesmettingen in Nederland stijgt met ongeveer 2200

Het aantal coronabesmettingen is in de afgelopen 24 uur met 2217 gestegen.

Voor het eerst komt het aantal gemelde positieve tests in een etmaal boven de 2000 uit. Daarnaast registreerden de gezondheidsdiensten 26 ziekenhuisopnames en twee sterfgevallen, blijkt uit de data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De regio Rotterdam-Rijnmond telde 342 nieuwe gevallen. Het aantal besmettingen in Amsterdam-Amstelland steeg met 306 en in Haaglanden werden 203 nieuwe besmettingen geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen zijn 12.630 nieuwe gevallen gemeld. Het RIVM komt dinsdag met zijn wekelijkse update.



Bij ruim 95.000 mensen in Nederland is het coronavirus vastgesteld. Het aantal bevestigde gevallen komt vermoedelijk later deze week boven de 100.000 uit.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 12.000 mensen in een ziekenhuis opgenomen. Het dodental staat op ruim 6200.

