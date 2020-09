Marokko en Portugal bespreken overeenkomst Marokkaanse arbeidsmigranten

Lissabon en Rabat onderhandelen over een overeenkomst waardoor een vooraf afgesproken aantal Marokkaanse staatsburgers legaal in Portugal kunnen werken

Dat meldt een hoge Portugese functionaris woensdag. Volgens persbureau Associated Press vertelde de Portugese minister van Binnenlandse Zaken Eduardo Cabrita aan verslaggevers dat Portugal en Marokko een overeenkomst over legale migratie overwegen.

Portugal heeft een tekort aan mankracht, met name in de bouw en landbouw. Het Zuid-Europese land vreest voor de toename in het aantal illegale migranten vanuit Afrika.

Afgelopen dinsdag arriveerde een boot met 28 Afrikaanse migranten aan de zuidkust van Portugal. Het was de zesde boot die dit jaar de Portugese kust bereikte, waarmee het aantal onderschepte migranten os opgelopen naar 100.



De migratietrend heeft geleid tot een discussie over de vraag of mensenhandelaren momenteel de Portugese grenscontroles aan het testen zijn.

Vanuit Europa wordt steeds strenger opgetreden tegen illegale immigratie tussen Afrika en het Spaanse vasteland.



© MAROKKO.NL 2020