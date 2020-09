Centrum-links grootste in Toscane, Italiaans parlement kleiner

De regering van premier Giuseppe Conte heeft de eerste waarderingstest sinds de uitbraak van de coronacrisis in Italië doorstaan.

In Toscane bleef centrum-links, hoewel nog niet alle stemmen zijn geteld, de grootste coalitie bij de regionale verkiezingen. De streek rond Florence is al vijftig jaar een progressief bolwerk en dat verandert niet, ondanks de hoge verwachtingen van het rechts-populistische blok van Lega-leider Matteo Salvini.

Lega en zijn conservatieve bondgenoten zegevierden wel zoals voorspeld in Veneto en Ligurië. Ook in Marche (Marken) draagt de Democratische Partij (PD) op grond van de resultaten tot dusver de macht over aan de rechtse oppositie. In Campania en in de zuidelijke regio Puglia, waar de strijd aanvankelijk gelijk op ging, overtuigden de linkse lijsttrekkers wel.

Behalve de verkiezingen in zeven van de twintig Italiaanse regio's, werd tevens een referendum gehouden over beperking van het aantal nationale parlementariërs. Volgens de prognose heeft ruim twee derde van de Italianen ingestemd met minder leden in het Lager- (naar 400) en Hogerhuis (naar 200). Nu zetelen er in Rome nog 945 in totaal.



Die bezuinigingsmaatregel is een succesje voor de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S), die na het opstappen van Lega verrassend een regeringscoalitie vormde met de progressieven onder leiding van de onafhankelijke Conte.

M5S was een groot pleitbezorger van deze hervorming, niet alleen omdat het veel geld bespaart maar logischerwijs ook de efficiëntie van het parlement ten goede komt.

