Prognose Italië: Rechts blok Salvini wint, maar niet in Toscane

Het rechtse blok van Lega-leider Matteo Salvini heeft bij lokale verkiezingen in Italië volgens de eerste prognoses in een aantal regio's gewonnen, maar waarschijnlijk niet in Toscane.

Daar regeert centrum-links al 50 jaar en dat blijft zo. In de exitpolls staat de sociaaldemocratische kandidaat 3 procentpunt voor. Dat is een meevaller voor president Giuseppe Conte, voor wie deze stembusgang in zeven regio's de eerste belangrijke test is sinds de uitbraak van corona in februari. Zoals het ernaar uitziet gaat Marche (Marken) wel naar de oppositie. In Veneto en Ligurië wint rechts zoals verwacht ook.

Behalve de regionale verkiezingen, die zondag begonnen en maandagmiddag eindigden, werd tevens een referendum gehouden over beperking van het aantal parlementariërs. Een ruime meerderheid van de Italianen lijkt te hebben ingestemd met minder leden in het Lager- (naar 400) en Hogerhuis (naar 200). Nu zetelen er in Rome nog 945 in totaal.

