Chtouka Ait-Baha: Man vermoordt zijn vrouw enkele uren na uitzitten celstraf

Een man heeft na zijn vrijlating uit de gevangenis zijn vrouw met messteken om het leven gebracht

Het incident gebeurde zondag in de woning van de vrouw in het dorpje Sidi Bibi in Chtouka Ait-Baha, nabij Agadir

De man ging na zijn vrijlating meteen naar het huis van zijn familie waar hij zijn vrouw aanviel met een mes. De vrouw werd met spoed overgebracht naar het Hassan-II Ziekenhuis in Agadir waar ze vlak na aankomst aan haar verwondingen overleed.

De man is aangehouden door de koninklijke gendarmerie. De politie is een onderzoek gestart.

