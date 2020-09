Vermeend verkrachtingsslachtoffer van Slimane Raissouni ligt op de intensive care

De jongeman die eerder dit jaar de journalist Slimane Raissouni beschuldigde van seksueel misbruik is in het ziekenhuis opgenomen wegens een blindedarmontsteking.

Het vermeende verkrachtingsslachtoffer gebruikt het pseudoniem 'Adam Muhammad' en deelde eind mei zijn persoonlijk verhaal op sociale netwerken. Zijn verhaal zorgde voor veel ophef en Marokko en resulteerde in de arrestatie van de hoofdredacteur van het Marokkaanse dagblad Akhbar Alyaoum.

Adam identificeerde zichzelf als lid van de Marokkaanse LGBT-gemeenschap en zei dat hij bang was om de zaak openbaar te maken vanwege de controverse rondom homoseksualiteit in Marokko.

De onderzoeksrechter had de journalist in hechtenis laten plaatsen nadat Adam formeel aangifte deed van de vermeende verkrachting. Adam beweert in 2018 te zijn misbruikt door de hoofdredacteur toen hij aan een kunstwerk werkte voor Raissouni en zijn vrouw.



Slimane Raissouni trad toe als hoofdredacteur van Akhbar Alyaoum nadat de politie in 2018 oprichter Toufiq Bouachrine arresteerde. Een rechtbank in Casablanca veroordeelde Bouachrine in november 2018 tot 12 jaar gevangenisstraf wegens seksueel misbruik. Critici zagen de veroordeling als een aanslag op de persvrijheid.

Zijn opvolger Raissouni staat bekend als voorvechter van mensenrechten bij de mensenrechtenvereniging AMDH. Hij is familie van Akhbar Alyaoum-journaliste Hajar Raissouni, ze werd in augustus 2019 gearresteerd wegens het laten verrichten van een 'illegale abortus' en het hebben van buitenhuwelijkse seks. Ze werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar maar werd vrijgelaten na gratie van koning Mohammed VI.

