Leraar koranschool opgepakt voor verkrachting 6 minderjarige leerlingen (video)

Een leraar van een koranschool in de regio Tanger is zaterdag opgepakt voor zijn betrokkenheid bij de aanranding van zes minderjarige kinderen.

De officier van justitie maakte zaterdag bekend dat de verdachte voor de rechtbank verscheen na het ontvangen van twee klachten over de seksuele misbruik van zes minderjarigen in Fahs-Anjra, een provincie in de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima.

De vermeende aanrandingen begonnen naar verluidt zeven jaar geleden. Eén van de slachtoffers, een leerlinge van de Koranschool, durfde recent pas haar verhaal te vertellen.

Lokale media citeerden de moeders van de slachtoffers. Volgens de moeders heeft de fqih zijn slachtoffers herhaaldelijk bedreigd. De zaak is doorverwezen naar onderzoeksrechter en de verdachte is overgeplaatst naar de plaatselijke gevangenis Tanger 1.



De onthulling zorgde wederom voor woede en verontwaardiging vanwege de toename van pedofiliezaken in Marokko. Juristen en mensenrechtenactivisten hebben de autoriteiten opgeroepen de strijd tegen pedofilie in Marokko op te voeren.

De verkrachtingszaak in Fahs-Anjra komt op hetzelfde moment dat het land rouwt om de 11-jarige Adnane Bouchouf. Agenten vonden begin juni het levenloze lichaam van Adnane op een steenworp afstand van zijn ouderlijk huis.



Een 24-jarige rechtenstudent werd gearresteerd, bekende zijn misdaden en leidde de politie naar de plek waar hij het lichaam van Adnane had begraven. Een dag later werden drie andere verdachten opgepakt omdat ze vermoedelijk op de hoogte waren van het misdrijf en dit niet hebben gemeld bij de autoriteiten.

Zaterdag werd in Tanger eveneens een man opgepakt voor de vermeende ontvoeringspoging van een 11-jarig kind. De 36-jarige verdachte bouwde een online relatie op met het kind en wist zijn slachtoffer te overtuigen een fysieke afspraak te maken.



Ook in Larache werd zaterdag een man opgepakt voor de aanranding van een 9-jarig meisje. De zaak kwam aan het licht nadat de moeder van het slachtoffertje aangifte deed van de vermeende aanranding.

Zondag werd in Safi een man opgepakt voor de ontvoering en aanranding van een 14-jarig meisje.

Maandag werd in Azilal en 16-jarige jongen opgepakt voor de aanranding van zijn 4-jarige neefje.

