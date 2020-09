Ierland: Tiener (17) veroordeeld voor dood Marokkaanse Azzam Raguragui (18)

Een 17-jarige jongen is schuldig bevonden aan de doodslag van een 18-jarige plaatsgenoot. De verdachte werd niet schuldig bevonden voor de moord.

De 18-jarige Azzam Raguragui werd vorig jaar tijdens de vastenmaand ramadan in een park in Dublin doodgestoken. Azzam was op dat moment onderweg naar de moskee voor het maghreb-gebed. Ierse media sprak aanvankelijk van een racistisch motief.

De Ierse politie had al snel de identiteit van de verdachte achterhaald. De destijds 16-jarige jongeman werd kort daarna gearresteerd en voorgeleidt.

De verdachte gaf toe Azzam te hebben gedood maar ontkende de moord. Tijdens het proces werd vernomen dat er een gevecht ontstond tussen twee groepen tieners na een ruzie over een gestolen fiets en dat de verdachte tijdens de schermutselingen vijf keer Azzam had gestoken met een mes. De zwaargewonde tiener werd met spoed overgebracht naar het St James's Hospital, waar hij kort na aankomst aan zijn verwondingen overleed.



De advocaten van de verdachten hebben betoogd dat de tiener uit angst handelde tijdens wat zij beschreven als een angstaanjagende vechtpartij tussen twee groepen jongeren.

De openbare aanklager zei echter dat het gedrag van de jongen vóór, tijdens en ná de steekpartij duidelijk de intentie had getoond om te doden of ernstige schade aan te richten.



De dood van de tiener veroorzaakte veel ophef in Ierland. Een emotionele video van de ontroostbare moeder die omstanders vraagt om voor haar zoon te bidden circuleerde op sociale netwerken. "Goddank, bid alsjeblieft voor hem. Hij werd gedood als martelaar." hoor je de moeder zeggen.

"God heeft hem in deze heilige maand uitgekozen. Hij stierf in deze heilige maand en op een vrijdag voor de Iftar." Ze riep mensen ook op kalm te blijven, het nieuws te volgen, de koran te reciteren en te bidden voor haar zoon.

© MAROKKO.NL 2020